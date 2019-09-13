С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 10,5 процента или на 4,7 миллиарда долларов с начала года. Тем самым, объем валютных резервов достиг 49,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Азербайджана, с начала года денежная база в манатах выросла на 6,6 процента, передает Day.Az.

Факторами роста денежной базы являются изменения в остатках единого казначейства счета и стерилизационного политика Центрального банка,

С начала текущего года мировые цены на продовольствие выросли на 5,1 процента, в том числе на мясопродукты - на 10,7 процента, молочные - на 14,4 процента.

Монетарные условия продолжают приближаться к нейтральным показателям. Тем не менее, сообщается на сайте Центрального банка, перспективы ослабления глобальной экономической активности, замедление экономического роста в странах-партнерах и падение экспортных цен могут создать потенциальные угрозы для экономического роста в Азербайджане, влияя на внешние факторы спроса.

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