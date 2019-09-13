За первые шесть месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого, в Азербайджане на 13 процентов увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции растениеводства на 25,6 процента и животноводства на 2,9 процента.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на республиканском совещании на тему "Кокон-2020: предстоящие задачи", проведенном в Зардабском районе.

Министр отметил, что этот сезон заготовки кокона запомнился позитивными показателями.

"Очень радует тот факт, что, как и все направления аграрной сферы развитие наблюдается и в шелководстве. В этом году заготовлена 641 тонна кокона шелкопряда, а это рост на 25 процентов", - отметил Инам Керимов.

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