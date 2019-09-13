В Берлине закончилась крупнейшая технологическая выставка Европы - IFA 2019. Одной из марок, активно участвующих в выставке площадью в 3000 квадратных метров, стала Vestel.

Директор Vestel по международной торговле Седа Кайа: "Vestel, экспортирующая свою технологию в 155 стран мира и уже 21 год являющаяся лидером Турции по экспорту, в соответствии с целью "Умная Жизнь 2030" старается обеспечить будущее благосостояние людей, общества и планеты в целом, и фокусируется на производстве технологических решений, способных на развитие. Домашняя техника, использующая наименьшее количество электроэнергии и воды, обладающая функцией стирки без стирального порошка, продлевающая жизнь продуктов с помощью вакуумных приспособлений, воспринимается со стороны покупателей с большой симпатией."

В нашем мире, с постепенно уменьшающимися запасами энергии, люди стремятся к продукции, являющейся дружественной по отношению к природе и требующей меньшего расхода электричества. Vestel также относится к этой тенденции с большим вниманием. Не случайно, что продукция этой компании является рекордсменом по экономии электричества и воды.

Новые посудомоечные машины от Vestel, которые на выставке привлекли к себе внимание технологиями, дружественными к природе, также обладают функцией мытья фруктов и овощей. Согласно исследованиям, в одном доме на мытьё фруктов и овощей в среднем расходуется 18 тонн воды. Инновационная продукция от Vestel преследует цель уменьшить этот показатель.

А стиральные машины, оснащённые разработанной Vestel уникальной технологией SteriliZone, предотвращают использование дополнительных химических веществ. Так, установленный на дверцу машины специальный, излучающий ультрафиолетовые лучи источник, действует на генетический код бактерий и препятствует их дальнейшему размножению.

Из других выставленных на IFA продуктов Vestel особое внимание привлёк к себе холодильник, оснащённый технологией ThawTech. При помощи этой технологии возможно дистанционно размораживать продукты, находящиеся в морозильной камере холодильника.

Один из продуктов-рекордсменов от Vestel - стиральная машина с технологией Hydro Charge - эффективно стирает вещи и помогает защищать окружающую среду, довольствуясь очень малым количеством стирального порошка. А стиральная машина с технологией Hydro Boost брызгает воду и стиральное средство на одежду из 14 разных точек, тем самым обеспечивая более эффективное впитывание.

В общей сложности, на выставке для любителей технологий и дизайна были представлены более 1800 продуктов из 100 стран мира.

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