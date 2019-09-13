Доходы госбюджета Азербайджана в будущем году прогнозируются в размере 24,484 миллиарда долларов, что выше на 5,7 процента или 1,316 миллиарда манатов показателей текущего года. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минфин.

Доля доходов ненефтяного сектора в госбюджете составит 43 процента (10,536 миллиарда манатов), нефтяного сектора - 57 процентов (13,947 миллиарда манатов, включая трансферты из Госнефтефонда - 11,767 миллиарда манатов).

Доходы ожидаемые в ненефтяном секторе 2020 года превышают показатели нынешнего года на 1,068 миллиарда манатов или на 11,3 процента.

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год рассчитаны из цены на нефть - 55 долларов за баррель.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 миллиарда 168 миллионов манатов.

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