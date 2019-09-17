AccessBank, который регулярно радует своих клиентов интересными и полезными кампаниями, объявил победителей лотереи, проводимой в рамках депозитной кампании "Pulu gətir, Polo götür".

Главной целью кампании было предоставление вкладчикам возможность получить не только процентный доход от депозита, но и выиграть автомобиль и другие призы. Каждый депозит на сумму 5000 манатов, открытый в AccessBank-е до 31 августа, дал клиентам 1 шанс на участие в лотерее. Главный приз лотереи - автомобиль Volkswagen Polo. Кроме того, девять участников лотереи выиграли платежные карты Mastercard Black Edition с балансом в размере 500 манатов.

Первый заместитель председателя правления AccessBank-a Евгения Гашикулина: "В рамках кампании в AccessBank-е было открыто депозитов на сумму 50 миллионов манат. Право учавствовать в лотерее получили более 2000 клиентов, которые в целом имели примерно 10000 шансов. Обладателем главного приза стал клиент филиала "Бинагади", который сотрудничает с банком более шести лет. Мы поздравляем всех победителей лотереи и желаем, чтобы удача всегда им сопутствовала".

AccessBank, который придерживается прозрачности во всех направлениях своей деятельности, остался верным этому принципу и при проведении лотереи.

Председатель комиссии, известный эксперт-экономист Самир Алиев: "Лотерея была проведена в соответствии с принципами прозрачности, члены комиссии не зарегистрировали негативных случаев".

С итогами лотереи можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

В целом, с уверенностью можно сказать, что каждый клиент, принявший участие в кампании, извлек выгоду, получив процентный доход. Если вы тоже хотите заработать на своих деньгах, обращайтесь в AccessBank!

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