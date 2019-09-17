Бакинская фондовая биржа (БФБ) 17 сентября провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az .

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 20 заявок в ценовом диапазоне от 91,7846 маната (при доходности девять процентов) и до 94,3689 маната (шесть процентов) за одну облигацию.

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 94, 1392 маната (6,3 процента), а средневзвешенная цена - 94,1707 маната (6,2 процента). Общий объем размещенных заказов составил 15 миллионов манатов по номинальной цене 43 735 600 манатов.

Дата погашения облигаций - 15 сентября 2020 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 18 сентября 2019 года.

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