"Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и компания OpenAirlines заключили партнерское соглашение по использованию решения SkyBreathe.

Учитывая высокий приоритет для AZAL вопрос снижения вредных выбросов в окружающую среду, данное соглашение носит для Национального авиаперевозчика Азербайджана стратегический характер.

SkyBreathe Fuel Efficiency - это инновационное решение, использующее алгоритмы обработки большого объема данных, искусственный интеллект и компьютерное обучение для эффективного использования топлива авиакомпаниями и снижения вредных выбросов.

"Мы выбрали программное обеспечение SkyBreathe, как один из лучших инструментов в сфере анализа расхода топлива на всех наших рейсах. ПО с такими широкими возможностями, как у SkyBreathe, станет для нас отличным ресурсом, который поможет повысить эффективность использования топлива. Тем самым, AZAL также внесет свой вклад в такой важный сегмент, как защита окружающей среды", - отметил Джамиль Манизаде, директор авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии".

"Мы гордимся тем, что помогаем AZAL еще больше повысить эффективность использования топлива. В настоящее время авиакомпании сталкиваются с вопросами выбросов углекислого газа в атмосферу. Используя решение SkyBreathe, AZAL сможет сократить затраты, влияющие на этот фактор на 2-5%, таким образом заняв лидирующую позицию в области охраны окружающей среды", - объяснил Александр Ферей, генеральный директор OpenAirlines.

Заключив соглашение с OpenAirlines, "Азербайджанские Авиалинии" стали членом крупнейшего сообщества авиакомпаний, включая FlyDubai, Air France, Norwegian, Iceland Air и ряд других лидирующих авиаперевозчиков, использующих решение Skybreathe в рамках политики защиты экологии и эффективного использования топлива.

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