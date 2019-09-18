В Азербайджане малообеспеченным семьям с детьми школьного возраста раз в год необходимо выделять пособие на школьные нужды.

С таким предложением на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике выступила член комитета Жаля Алиева, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в Азербайджане женщинам, имеющим более пяти детей, ежемесячно выплачивается 55 манатов, а за рождение ребенка - единовременное пособие в размере 200 манатов.

"Считаю, что помимо этого семьям, где есть дети школьного возраста, может выплачиваться единовременное пособие. Есть семьи, в которых два, а то и три школьника. В конце августа и начале сентября в таких семьях бывают финансовые трудности. В особенности, если это первоклассник или первоклассница, с которыми больше забот в первый учебный год. Да и у школы немало требований. Поэтому хотя бы раз в год семьям с детьми школьного возраста должно выдаваться пособие исключительно на школьные нужды. Если этот вопрос будет поднят на обсуждениях бюджета на следующий год, то его решение станет еще одним импульсом для развития социальной политики", - сказала депутат.

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