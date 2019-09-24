В настоящее время Всемирный банк (ВБ) обсуждает с правительством Азербайджана несколько новых и интересных проектов, сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

"В настоящее время мы проводим промежуточную оценку стратегического партнерства. Это процесс, в ходе которого мы оцениваем результаты работы в первой половине реализации стратегии и решаем, нужны ли какие-либо изменения, чтобы сделать ее более эффективной для удовлетворения потребностей страны в оставшийся период ее реализации. Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы продлить период наших нынешних рамок партнерства со страной на один год, чтобы в предстоящие годы мы могли лучше поддерживать страну. В настоящее время мы обсуждаем несколько новых и интересных проектов с правительством Азербайджана. Они охватывают сектора, в которых мы традиционно работаем, такие как транспорт, и мы надеемся работать в нескольких новых областях, например, поддержка правительственной программы самозанятости. Но я должен сделать одно важное замечание: ВБ не предлагает проекты правительствам. Все проекты, которые мы поддерживаем, являются государственными проектами, и мы предоставляем наши финансовые и технические знания только для того, чтобы помочь в подготовке и реализации этих проектов", - сказал Молинеус.

Региональный директор ВБ сказал, что текущая стратегия партнерства заканчивается в 2020 году, и Банк намерен разработать и представить новую стратегию на последующий период.

"Страновые стратегии партнерства основаны на очень тщательном анализе, который называется системная страновая диагностика. Таким образом, любые потенциальные изменения в нашей стратегии и подходе будут основаны на этом анализе. При разработке наших стратегий партнерства, мы будем работать, и консультироваться с широким кругом заинтересованных сторон, таких как правительство, гражданское общество, научные круги, частный сектор и средства массовой информации", - пояснил Молинеус.

Региональный директор отметил, что ВБ был надежным партнером Азербайджана на протяжении последних 27 лет и поддерживал страну в трудные первые годы переходного периода, помогал восстанавливать ее ключевую инфраструктуру и провести важные реформы.

"А мы, в свою очередь, многому научились у Азербайджана и передали эти знания другим странам, осуществляющим аналогичные преобразования. В настоящее время Азербайджан пересматривает свою стратегию развития, чтобы поставить частный сектор на передний план будущего экономического роста, улучшить качество своего человеческого капитала, чтобы он оставался конкурентоспособным для экономики XXI века, создать качественные рабочие места, особенно в сельских районах, и обеспечить быстрые, эффективные и широко доступные государственные услуги. Мои приоритеты на посту директора ВБ по Южному Кавказу будут заключаться в том, чтобы мы продолжали оказывать поддержку правительству и народу Азербайджана в этот критически важный период путем сочетания финансовых, консультативных и организаторских услуг", - сказал Молинюс.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

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