Девятого октября в Азербайджане пройдет третья международная конференция Цифрового торгового хаба "Цифровизация Шелкового пути", сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На мероприятии обсудят темы, связанные с цифровыми проектами, финансовыми и банковскими технологиями в рамках единого цифрового пространства вдоль Шелкового пути, а также решениями в области электронного правительства.

В нем примет участие бывший исполнительный директор программы e-Residency Каспар Корьюс. Он расскажет об опыте Эстонии, направлениях развития и планах на будущее.

Также ожидается подписание соглашения о государственно-частном партнерстве посредством мобильной подписи.

По словам менеджера Цифрового торгового хаба Ниджата Асадли, это единственная платформа в мире, которая предлагает цифровые решения местным предпринимателям и электронные услуги нерезидентам.

В работе конференции примут участие около 200 представителей из США, Израиля, России, Великобритании, Эстонии, Турции, Испании и других стран.

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