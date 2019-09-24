Азербайджан и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая добились значительных успехов в экономическом сотрудничестве в рамках проекта "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative, BRI).

Как сообщает Trend со ссылкой на приведенные в китайских СМИ слова заместителя генерального директора департамента внешней торговли Xinjiang Yema Group Ван Вея, в Урумчи из Баку прямыми рейсами на регулярной основе доставляются азербайджанские красные вина. С сентября прошлого года компания импортировала 30 тысяч бутылок красного вина, передает Day.Az.

Вей отметил, что большинству китайских туристов так нравится вкус азербайджанского красного вина, что они заказывают его по почте, чтобы отправить в подарок друзьям и родственникам по всему Китаю.

"Помимо прямых рейсов, азербайджанских трейдеров также имеется больше возможностей для торговых операций посредством китайско-европейского грузового поезда между Урумчи и Неаполем (Италия)", - подчеркнул заместитель генерального директора.

Также представитель департамента подчеркнул, что азербайджанские компании намерены импортировать из Синьцзян-Уйгурского автономного региона химикаты и другую продукцию.

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