Одним из приоритетов экономической политики, проводимой в Азербайджане с 1993 года, стало не только восстановление нефтяной сферы и постепенное развитие ненефтяных отраслей экономики, но и курс на реализацию огромного транзитного потенциала нашей страны.



Выгодное географическое положение Азербайджана позволяет провести через нашу страну важнейшие транспортные магистрали, связывающие Европу и Азию. Но для реализации этих амбициозных планов в первую очередь нужна сама современная транспортная инфраструктура. За последние 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были проведены капитальный ремонт и реконструкция тысяч километров дорог и железнодорожных магистралей, были построены новые автомобильные дороги. Была модернизирован водный и воздушный транспорт, налажены все коммуникации. Азербайджан стал активным участником буквально всех важнейших транспортных проектов в регионе. Такой подход превратил нашу страну в один из основных транспортных хабов и на постсоветском, и на всем евразийском пространстве.

И перспективы у нашей страны очень большие, тем более, что на континенте постепенно реализуется новый и самый масштабный транспортный проект: речь о международном транспортном коридоре "Север-Юг".

Проект "Север-Юг" был инциирован Ираном, Россией и Индией в 2000 году с целью развития транспортного сотрудничества между странами. Планируется, что грузы из индийского порта Мумбаи будут судами доставляться в иранский Бендер-Аббас. Затем контейнеры будут перевозиться по железной дороге - по уже построенной магистрали из Газвина через решт в Астару (Иран) и затем в Астару в Азербайджан. После этого контейнеры также по железной дороге через территорию Азербайджана попадут в Россию, а оттуда - в Северную Европу.

Главное конкурентное преимущество коридора "Север-Юг" - благодаря этому коридору резко сократятся сроки доставок грузов. Сейчас основной грузопоток в этом направлении проходит через Суэцкий канал, и товары доставляются за 45-60 дней. "Север-Юг" позволит сократить это время до 14-20 дней.

С 2005 года Азербайджан стал одним из самых значимых участников проекта. В последние же годы наша страна исполнила все обязательства, которые взяла на себя в связи с проектом "Север-Юг". Была полностью обновлена железнодорожная инфраструктура до иранской границы. Более того, в ходе визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани в марте 2018 года было подписано двустороннее соглашение о финансировании строительства важнейшего участка железной дороги Астара-Решт.

Азербайджан многие годы последовательно наращивает свой транзитный потенциал. Выгодное географическое положение, политическая и экономическая стабильность, развитая инфраструктура - все это сделало нашу страну крайне привлекательным транспортным хабом и для Европы, и для Азии. Логично, что Азербайджан прямо заинтересован в скорейшем запуске коридора "Север-Юг" - для того, чтобы ускорить процесс, было даже принято решение о выделении льготного кредита в размере 500 миллионов долларов для строительства иранского участка железной дороги Решт-Астара. Идет работа и по другому - Северному направлению, строительству автомобильного моста Самур (Азербайджан)-Яраг Казмаляр (Россия) через реку Самур и расширению железнодорожных линий. Важный участок коридора - железная дорога от азербайджано-российской до азербайджано-иранской границы - приведен в состояние полной готовности к эксплуатации.

Да, процесс реализации проекта "Север-Юг" несколько затормозился, но очевидно, что происходит это по причинам, никак не связанным с нашей страной: все дело в растущей напряженности на международной политической арене. Свои обязательства наша страна выполнила вовремя и в полном объеме.

Сегодня, в регионе, по которому проходит "Север-Юг", наблюдается резкий рост напряженности и геополитической борьбы и напряженности, то и дело вспыхивают конфликты. Азербайджан же, благодаря сбалансированной и последовательной внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, выстраивает прочные отношения и со всеми странами-участниками этого транспортного коридора, и с Азией, откуда грузы будут поступать в МТК "Север-Юг", и конечно, со странами Европы, куда эти потоки грузов будут направляться.

Наша страна намерена получить новые политические и экономические дивиденды от этого проекта. Экономическая выгода от МТК "Север-Юг" очевидна, но есть и выгода политического характера. Реализация проекта еще больше укрепит международный имидж нашей страны как надежного и эффективного партнера, как ответственного инвестора и как силу, способную на решение самых амбициозных задач.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az

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