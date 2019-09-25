"России и Китаю было бы полезно и выгодно присоединиться к альтернативным транзитным маршрутам. Например, сегодня такую возможность предоставляют такие страны как Турция, Азербайджан и Грузия, а именно железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая готова взять на себя перевозку определенной части грузов, идущих со стороны России и Китая в сторону Европы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Vzglyad.az, об этом сказал директор Международного экспертного клуба "EurAsiaAz" Сеймур Мамедов, выступив с докладом "Россия-Китай: Новые перспективы сотрудничества на Южном Кавказе" в Университете Цинхуа (Пекин).





По его словам, сегодня все больше стран проявляют интерес к перевозкам по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, особенно страны Востока.







"Дело в том, что Баку-Тбилиси-Карс является кратчайшим соединением железных дорог Европы и Азии, вдвое сокращает время перевозок грузов и упрощает выход стран ЦА - Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана на европейские рынки. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая была сдана в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность этой дороги составляет 826 километров. По этой дороге на первоначальном этапе планируется перевозить 6,5 миллиона тонн, на последующем этапе - 20 миллионов тонн грузов, а затем - в еще большем объеме. Максимальная скорость движения поездов по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс составляет 120 км в час. Время в пути грузовых поездов - 16-18 часов",- отметил С.Мамедов.







Директор "EurAsiaAz" сказал, что сегодня Россия заинтересована в реализации проекта по переброске грузов с Транссибирской магистрали в направлении Азербайджана.



"Здесь уместно было бы напомнить заявление генерального директора Российских железных дорог Олега Белозерова, которое он сделал 8 мая 2019 года: "Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс будет ориентирована на грузопотоки, идущие через Транссибирскую магистраль. Баку-Тбилиси-Карс - это европейский коридор, который шел в обход РФ, но на сегодняшний момент в меморандуме закреплены положения, что этот коридор будет плотно работать с Транссибом". ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают создать регулярный контейнерный сервис из Китая в Баку с организацией на территории Азербайджана распределительного хаба. Глава ОАО "РЖД" отметил, что для полноценной загрузки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс российская сторона готова предоставить соответствующие транспортные продукты и грузовую базу.





Более того, турецкая логистическая компания Pasifik Eurasia Logistics договорилась с российским Акционерным обществом (АО) "РЖД-Логистика" о создании совместного предприятия для развития логистических маршрутов доставки грузов по железной дороге БТК. Осенью текущего года планируются начать первые грузоперевозки. Российская сторона заинтересована в транспортировке по этой дороге таких грузов, как пшеница, лом черных металлов, химические вещества и препараты, которые прежде всего предназначены Турции и тем ее регионам, которые находятся вблизи от железнодорожной станции Карса",- заявил он.



Что касается Китая, С.Мамедов сказал, что сегодня Поднебесная заинтересована в диверсификации маршрутов доставки грузов в Европу и может воспользоваться возможностями железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



"В данном случае хотелось бы отметить, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к инициированному Китаем проекту "Один пояс, один путь". За 6 месяцев 2019 года торговый оборот между Азербайджаном и Китаем вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня мы видим, как расширяется сотрудничество с Китаем не только в политической, экономической, но и в транспортно-логистической сферах. При активной поддержке китайского правительства, в феврале 2017 года в городе Пекине правительство Азербайджана успешно организовало презентацию проекта железнодорожного транзитного транспорта "Баку-Тбилиси-Карс" и совещание инициативы Транскаспийского Транспортного Коридора. На этих мероприятиях были достигнуты очень положительные результаты.







Напомним, что в июле 2019 года из Китая в Азербайджан прибыл второй блоковый поезд по маршруту Сиань-Баку. Сотрудничество Азербайджана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь" будет только расширяться. Азербайджанская сторона железнодорожным проектом Баку-Тбилиси-Карс может внести существенный вклад в реализацию инициативы "Экономического пояса Шелкового пути", являющейся одним из ответвлений китайской стратегии "Один пояс - один путь". Таким образом, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс может принести большие выгоды как Китаю, так и России, обе страны могут получить возможность дополнительной работы с Европой",- резюмировал директор "EurAsiaAz".

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