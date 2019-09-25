https://news.day.az/economy/1159682.html SOCAR Turkey открыла новые объекты
SOCAR Turkey открыла новые объекты
Состоялись церемонии открытия и закладки объектов на территории частной индустриальной зоны турецкой "дочки" азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию.
Как сообщается, состоялись открытие и ввод в эксплуатацию объектов, которые увеличат потенциал хранения сырья и готовой продукции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR.
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