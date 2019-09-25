Состоялись церемонии открытия и закладки объектов на территории частной индустриальной зоны турецкой "дочки" азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию.

Как сообщается, состоялись открытие и ввод в эксплуатацию объектов, которые увеличат потенциал хранения сырья и готовой продукции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR.

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