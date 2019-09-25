В Азербайджане была проделана большая работа по расширению транспортных и логистических возможностей. Об этом сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус на встрече с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.

Молинеус подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества.

В свою очередь, Гурбанов рассказал о крупномасштабных работах, проделанных за последние годы в целях превращения Азербайджана в крупный транзитный и логистический центр, модернизации железных дорог страны и полноценного функционирования международных и региональных транспортных проектов.

Далее были обсуждены перспективы и приоритеты сотрудничества ЗАО "Азербайджанские железные дороги" со Всемирным банком, участие ВБ в финансировании проекта реконструкции железнодорожной линии Алят-Астара, являющейся частью Международного транспортного коридора "Север-Юг".

На встрече также присутствовали исполнительный директор Всемирного банка по Азербайджану Вернер Грубер и страновой менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

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