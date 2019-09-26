Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Литва заинтересована в расширении своих воздушных маршрутов, и одним из приоритетных направлений является открытие прямого регулярного воздушного сообщения с Азербайджаном. Нам сообщили о заинтересованности азербайджанской стороны в продолжении процесса согласования проекта соглашения между правительствами Азербайджана и Литвы о воздушном сообщении. Мы также заинтересованы в ходе переговоров о вступлении Азербайджана в общее воздушное пространство ЕС ", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе "Восточного партнерства" является ключевым элементом Европейской политики добрососедства.

"Литва, являясь членом Европейского Союза, решительно поддерживает расширение сети TEN-T (Трансевропейская транспортная сеть) до транспортной сети стран "Восточного партнерства". Литва приглашает Азербайджан к тесному сотрудничеству с ЕС в рамках существующих программ и инструментов, направленных на улучшение транспортных связей между ЕС и Азербайджаном ", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что страна приветствует взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере и твердо верит в его дальнейшее успешное развитие.

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