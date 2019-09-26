За семь месяцев текущего года коммерческая эксплуатация спутника "Azerspace-2" принесла Азербайджану доход в $14,1 миллиона, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня прошел год со дня запуска на орбиту третьего спутника Азербайджана - "Azerspace-2" .

Телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" был успешно запущен 26 сентября 2018 года (по бакинскому времени) с космодрома во Французской Гвинее - Гвианского космического центра.

В последующие месяцы спутник был выведен на постоянную орбитальную позицию и успешно протестирован.

В январе текущего года управление спутником было полностью передано "Азеркосмос" и с февраля началась коммерческая эксплуатация телекоммуникационного спутника.

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