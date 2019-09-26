Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Flynas приступит к регулярным прямым рейсам из Эр-Рияда в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Рейсы Эр-Рияд-Баку будут выполняться три раза в неделю в течение всего года. Компания начнет выполнять рейсы со второго октября текущего года.

Компания Flynas, основанная в 2007 году, выполняет более 1200 рейсов в неделю в 17 внутренних и 53 международных направлениях. Парк авиакомпании состоит из новейших самолетов (Airbus A320). Недавно компания Flynas объявила о запуске прямых рейсов в города Лакхнау и Каликут (в настоящее время Кожикоде) в Индии и намерена запустить прямые рейсы на Кипр и в Албанию в ближайшем будущем.

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