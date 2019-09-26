Kapital Bank запустил смарт-кассовые устройства для корпоративных клиентов. В отличие от своих традиционных аналогов новые устройства имеют множество преимуществ. Смарт-кассы работают на базе операционной системы Android, а также сочетают в себе функции POS-терминала, кассового аппарата, системы учета и даже принтера. Сенсорный экран достаточно прост в использовании, оснащен сетью duos (WiFi и GPRS), имеет камеру, bluetooth и карту памяти.

Смарт-кассы оснащены технологией NFC и являются удобным решением для осуществления мобильных платежей. То есть все платежи могут быть осуществлены с помощью мобильного телефона без использования банковской карты. Говоря конкретней, "умные" кассы нового поколения обладают такими полезными функциями как: банковский POS-терминал, кассовый аппарат, NFC (бесконтактный), QR, прием платежей в рассрочку (оплата по месяцам), мгновенный расчет cashback и миль, проведение операций по бонусным "Сердечкам" или другим аналогичным программам лояльности, ведение складского учета, чтение штрих-кода, оставление подписи клиента на сенсорном экране и другие функции.

Еще одним важным преимуществом смарт-касс, которые предлагает Kapital Bank, является возможность подключиться к системе Клиент Банк и дистанционно управлять и отслеживать устройства в режиме онлайн. Также банк с расстояния может загрузить на устройство те функции, которые пожелает предприниматель.

Наряду с вышесказанным, одним из важных новшеств для клиентов на следующем этапе будет подключение этих устройств к информационной системе Министерства налогов. В будущем, по системе Министерства налогов появится возможность в режиме реального времени получать cashback 15% от безналичных платежей и 10% от платежей наличными. При осуществлении в режиме онлайн обмен данными между кассовым аппаратом и указанной системой, будет печататься QR-код продукта. На основе этого кода клиент сможет получить cashback.

Предприниматели, желающие приобрести смарт-кассовые аппараты, должны обратиться в один из филиалов Kapital Bank и предоставить соответствующую информацию о своей деятельности. Клиентам, подключенным к различным услугам и тарифным "пакетам" банка для малых и средних предпринимателей, клиентам, не пользующимся услугами Kapital Bank, но имеющим определенный торговый оборот, а также партнерам, отвечающим определенным требованиям по проекту рассрочки, терминалы предоставляются бесплатно. Для получения дополнительной информации, наряду с филиалами банка, можно обратиться в Центр обслуживания клиентов - 196, воспользоваться сайтами www.kapitalbank.az и www.birkart.az, позвонить на горячую линию (+99450) 255-01-96 или же связаться с менеджерами по работе с клиентами.

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