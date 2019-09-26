Провайдер цифровых решений и лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom удостоен престижной международной премии в области бизнеса "Stevie". На основе оценки жюри по итогам и достижениям 2018 года, Azercell в очередной раз выиграл Бронзовую премию "Stevie" в номинации "Телекоммуникационная компания года". Успешная реализация широкомасштабных проектов по усилению и расширению сети по всей стране, вклад в развитие телекоммуникационного сектора страны, образцовое обслуживание клиентов, инновационные решения и богатая база продуктов, а также реализуемые социальные инициативы послужили залогом успеха компании.

Напомним, что благодаря своей успешной деятельности, Azercell завершил 2018 год на лидирующей позиции с рыночной долей 49%. В этот период компания установила более чем 800 4G станций в 30 регионах страны. В результате число пользователей 4G сети Azercell превысило 1 миллион, а использование услуг передачи данных достигло 13 петабайтов. Только в 2018 году компания инвестировала 59,5 миллионов долларов США в развитие телекоммуникационного сектора страны.

Следует отметить, что к процессу оценки премии "Stevie", учрежденной в 2002 году, привлекается около 1000 специалистов, включая предпринимателей, руководителей бизнес-структур и бизнес-тренеров. Основной целью премии "Stevie" является признание и награждение успешных компаний со всего мира. Миссия премии заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также оценке деятельности специалистов, отличившихся среди СМИ, бизнес-кругов и общественности.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

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