ТуранБанк в честь Дня Учителя объявляет конкурс для школьников.

Согласно условиям конкурса, школьник должен написать эссе на тему "Мой Учитель" и отправить до 1-го октября по указанному адресу.

В конкурсе могут принять участие все учащиеся 5-11 классов. Написать эссе можно, как на родном языке, так и на том, котором они получают образование. Автор, а также герой самого лучшего эссе получат подарок от ТуранБанк.

Готовые эссе следует отправить по электронному адресу norucova@turanbank.az или передать в любой из филиалов банка.

Желаем удачи всем участникам!

Более подробную информацию можно получить, позвонив на номер информационного центра Банка "935" или на WhatsApp номер - 050 268 72 22

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