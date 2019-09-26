ТуранБанк в честь Дня Учителя объявляет конкурс для школьников (R)
ТуранБанк в честь Дня Учителя объявляет конкурс для школьников.
Согласно условиям конкурса, школьник должен написать эссе на тему "Мой Учитель" и отправить до 1-го октября по указанному адресу.
В конкурсе могут принять участие все учащиеся 5-11 классов. Написать эссе можно, как на родном языке, так и на том, котором они получают образование. Автор, а также герой самого лучшего эссе получат подарок от ТуранБанк.
Готовые эссе следует отправить по электронному адресу norucova@turanbank.az или передать в любой из филиалов банка.
Желаем удачи всем участникам!
Более подробную информацию можно получить, позвонив на номер информационного центра Банка "935" или на WhatsApp номер - 050 268 72 22
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