Стали известны результаты аттестации страховщиков в Азербайджане
В Азербайджане завершилась аттестация лиц, претендующих на руководящие должности в страховых компаниях и желающих получить лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны, передает Day.Az.
В ходе аттестации, которая состоялась 19-20 сентября, семь претендентов, набрав достаточное количество баллов, успешно прошли проверку знаний.
Согласно своду правил страхования, аттестованным считается лицо, которое правильно ответило на 70 вопросов теста.
На руководящую должность страховщика прошли:
Абдуллаев Фарид Махир оглу (Pasha Life Insurance) - 87 баллов;
Мискерли Абас Ильгар оглу (A-Group Insurance) - 87 баллов.
Лицензию на деятельность по соответствующему страховому посредничеству получили:
Сулейманлы Фарман Альяр оглу - 87 баллов;
Гусейнов Айдын Гусейн оглу - 90 баллов;
Исрафилов Айдын Интигам оглу - 87 баллов;
Алекберова Гюнель Абдулла гызы - 84 баллов;
Фомина Ирина Валерьевна - 76 баллов.
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