В Азербайджане появился новый бренд меда
В Азербайджане появился новый бренд меда под названием "9 сезонов".
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщил эксклюзивно Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.
"В Азербайджане несколько сортов меда, но сейчас создается новый его бренд - "9 сезонов". Это смесь девяти различных сортов меда из девяти регионов страны", - пояснил Хасратов. По словам председателя Ассоциации, этой разновидностью меда уже заинтересовались за рубежом, в связи, с чем проведены уже две встречи.
Хасратов также добавил, что в низменных районах растет производство меда: "Раньше многие не знали, что в низменных районах, и даже в Евлахе и Кюрдамире, можно заниматься пчеловодством. В последнее время в этих местах пчеловодство стремительно развивается. Приведу еще один факт: Япония покупает мед, произведенный только в низменных районах".
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