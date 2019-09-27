Главная задача Государственного агентства по туризму - пропагандировать туристический потенциал Азербайджана, максимально эффективно использовать существующие возможности с тем, чтобы популяризировать Азербайджан как центр регионального и глобального туризма, добиться еще большего потока туристов в страну.

Об этом говорится в поздравлении председателя Госагентства Фуада Нагиева, адресованном работникам турсферы по случаю отмечаемого 27 сентября Всемирного дня туризма, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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