Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) намерено предоставить Азербайджану грант на десять миллионов долларов. Об этом, во время пресс-конференции, посвященной завершению совместного тренинг-проекта "Умный Мост" между Фондом развития предпринимательства (SIF) при министерстве экономики Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) сообщила директор Азербайджанского офиса KOICA Пак Кумок, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Представитель офиса отметила, что на сегодняшний день инвестиции KOCIA в Азербайджан составляют 60 миллионов долларов.

Кумок выразила готовность к продолжению проведения будущих совместных проектов по развитию инвестиционного сектора в азербайджанской экономике, в частности к уже оговоренным будущим инвестициям организации в Азербайджан: "В этом году было подписано рамочное соглашение между Азербайджаном и Кореей. С подписанием соглашения ожидается предоставление гранта помощи по нескольким направлениям. В ближайшие три года ожидается, что в области развития сельских районов и инноваций будет выделено около десяти миллионов долларов".

Напомним, что проект "Умный Мост" был реализован за счет предоставленных KOICA средств. Проект "Умный мост" - первый в Азербайджане победитель грантовой программы "CIAT" (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow). Наряду с продвижением инновационного предпринимательства, основанного на передаче технологий и коммерциализации науки посредством тренингов на основе проекта, был внесен вклад в развитие инновационной экосистемы в Азербайджане.

Тренинги в рамках проекта продолжались с 30 Августа по 14 сентябрь 2019 года в здании SIF, а участниками тренингов стали сотрудники университета и представители бизнес-сектора.

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