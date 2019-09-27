В Азербайджане повышение минимальной пенсии до 200 манатов с 1 октября текущего года позволит увеличить пенсии 750 тысяч граждан.

Об этом на совещании, посвященном реформам, проведенным в социальной сфере и предстоящим задачам в этом направлении, сказал директор Госфонда социальной защиты Гималай Мамишев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также подчеркнул, что повышенные социальные пособия и пенсии будут серьезной поддержкой для порядка 600 тысяч граждан.

Выступая на совещании, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил, что в соответствии с программой социальных реформ Президента Ильхама Алиева, с начала года в стране началось автоматизированное назначение пенсий.

По его словам, продолжаются работы по созданию автоматизированных систем назначения и по другим сферам, благодаря которым будет существенно расширен охват проактивных услуг.

Замминистра напомнил, что в рамках пакета социальных реформ главы государства минимальная заработная плата повысилась почти вдвое, минимальные пенсии - на 72%, социальное пособие и ежемесячные пенсии Президента - в среднем на 100%, пособия вынужденным переселенцам - на 50%. Также выросли стипендии студентов, решен вопрос с проблемными кредитами.

Замминистра Анар Керимов добавил, что эти меры охватили в целом 4,2 миллиона граждан.

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