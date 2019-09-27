В январе-августе 2019 года экспорт Азербайджана составил 13,5 миллиарда долларов, что на 633 миллиона или на пять процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава департамента Центра экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн.

По словам главы департамента, за отчетный период ненефтяной экспорт составил 1,277 миллиарда долларов, что на 184 миллиона долларов или на 17 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Ожидается, что до конца 2019 года удастся сохранить набранные темпы экспорта ненефтяной продукции, и ее объемы составят два миллиарда долларов", - сказал Гусейн.

В августе ненефтяной экспорт составил 144,4 миллиона долларов, что на 15 процентов или 19 миллионов долларов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава департамента также отметил, что в пятерку ведущих импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за восемь месяцев вошли Россия, Турция, Швейцария, Грузия и Италия.

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