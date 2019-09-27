На сегодняшний день в Азербайджане имеются определенные пустоты в сфере производства сельхозпродукции. Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Центра аграрных исследований министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме, посвященном модернизации промышленности и инфраструктуры.

По словам директора Центра, в настоящее время в Азербайджане производится около 150 тысяч тонн семенного картофеля, тем не менее, в этой сфере имеются пустоты в объеме150 тысяч тонн продукции.

"На наш взгляд, целесообразно построить в Азербайджане завод по производству удобрений совместно с какой-либо немецкой компанией, с тем, чтобы продавать удобрения на рынке России и СНГ. Учитывая то, что в Азербайджане сформированы благоприятные условия для развития различных отраслей экономики, и в том числе сельского хозяйства, можно было бы воспользоваться этой возможностью в целях заполнения имеющихся пустот в данной сфере", - сказал Фикретзаде.

По словам директора Центра, тем самым это может позволить вывести продукцию не только на местный, но и на внешний рынок.

Фикретзаде напомнил, что потенциал производства винограда в Азербайджане намного выше, чем в Грузии и Молдове, тем не менее, все еще отечественная продукция недостаточно представлена на внешних рынках.

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