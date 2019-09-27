Банк ВТБ (Азербайджан) запустил обновленный кредитный продукт "Оборотный" специально для клиентов малого бизнеса. Кредит выдается как в манатах, так и в российских рублях. Теперь предприниматели могут получить кредит по выгодной процентной ставке - от 14%. Максимальная сумма займа составляет 500 тыс. манатов (или эквивалент в российских рублях) и выдается сроком до 36 месяцев. При этом допускается отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредит можно направить на пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками), финансирование операционных расходов, а также расчетов по непокрытым документарным операциям.

Член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Ясин Джалилов отметил: "Банк ВТБ (Азербайджан) постоянно ведет активную работу по расширению продуктовой линейки для малого и среднего бизнеса. Для нас это одно из приоритетных направлений деятельности. У части клиентов банка объем выручки в российских рублях, им выгодно получать кредитные средства в этой валюте. Именно поэтому ВТБ предлагает предпринимателям и компаниям различные виды кредитования как в манатах, так и в российских рублях по выгодным условиям".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!