https://news.day.az/economy/1160557.html Глава SOCAR на переговорах с премьером Грузии
Глава SOCAR на переговорах с премьером Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Georgia.
Основной темой обсуждений стали инвестиционные проекты, реализуемые SOCAR в Грузии.
Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, директор Управления инвестициями SOCAR Вагиф Алиев и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.
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