Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Georgia.

Основной темой обсуждений стали инвестиционные проекты, реализуемые SOCAR в Грузии.

Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, директор Управления инвестициями SOCAR Вагиф Алиев и посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

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