Развитие сферы пчеловодства может повысить занятость в аграрном секторе Азербайджана.

Об этом на открытии 20-й республиканской ярмарки-выставки пчеловодческой продукции сказал замминистра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, пчеловодство - одна из сфер в Азербайджане, которая обладает древними традициями: "Пчеловодство занимает присущее место в развитии аграрного сектора. За последние два года в этой сфере наблюдаются существенные нововведения. Число пчелиных семей (ульев) достигло 503 тысяч".

Замминистра напомнил, что в прошлом году было экспортировано пять-шесть тонн меда: "В настоящее время экспорт меда превысил восемь тонн, и география экспорта расширилась. Мы можем еще больше расширить эту географию".

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