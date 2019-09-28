За январь-август 2019 года Азербайджан реализовал поставки томатов за рубеж на 141,5 миллиона долларов, что на два процента меньше прошлогоднего показателя, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az.

Золото (107,7 миллиона долларов, рост почти на 33 процентов) занимает второе место по объему в списке экспортируемых Азербайджаном продукции и товаров за январь-август, на третьем месте - хлопок-сырец (85,1 миллиона долларов, рост на 49 процентов).

За отчетный период Азербайджан экспортировал также очищенный фундук (76,1 миллиона долларов), электроэнергию (58,4 миллиона долларов), первичный полиэтилен (50,8 миллиона долларов), первичный полипропилен (48,1 миллиона долларов), метанол (48,1 миллиона долларов), вишню и черешню (42,2 миллиона долларов) и другие товары (620,1 миллиона долларов).

В августе текущего года по объему экспортируемых товаров в первую тройку вошли золото (22,7 миллиона долларов, рост в 1,8 раза), необработанный алюминий (11,6 миллиона долларов, рост в 1,4 раза) и метанол (9,6 миллиона долларов, рост в 3,5 раза).

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