В процессе модернизации ПО "Азеркимья" участвуют свыше 50 производителей и подрядчиков, представляющих около 50 стран. Об этом сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR, передает Day.Az.

В компании отметили, что основной целью модернизации является продление срока эксплуатации установки ЭП-300, эксплуатируемой в составе завода "Этилен-Пропилен" свыше 20 лет, а также повышение надежности и эффективности производственных мощностей существующих объектов.

В SOCAR добавили, что компания Technip FMC выступает в качестве генерального подрядчика в модернизации.

"Консультантом по управлению проектами, является компания SOCAR-KBR - совместное предприятие SOCAR и KBR", - сказали в госкомпании.

В проекте также участвуют такие компании, как FLUOR, Clyfford Chance и Ustay.

"Азеркимья" перешло в подчинение SOCAR в 2010 году. В состав ПО входят завод "Этилен-Пропилен", состоящий из установок "ЭП-300", "Полимир-120", установки по производству изопропилового спирта, установки по производству пара и электроэнергии, а также ремонтно-строительного управления.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!