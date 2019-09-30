В Цюрихе при сотрудничестве посольства Азербайджана в Швейцарии и Совместной палаты Швейцария - СНГ состоялся инвестиционный форум "Новый шелковый путь", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На крупномасштабном форуме в Швейцарии, посвященном теме "Один пояс и один путь" посольство Азербайджана обменивалось мнениями и вело дискуссии для привлечения швейцарских инвестиций в нашу страну с более чем 100 участниками из известных деловых кругов.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова провела презентацию, в которой подчеркнула, что Азербайджан, будучи стратегически расположенным между Европой и Азией, поддерживает проект "Один пояс и один путь". В своей презентации посол подчеркнула факторы, которые способствовали этой поддержке, и обратила внимание на соглашение, подписанное в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Китай в 2015 году.

Посол Азербайджана рассказала о региональных проектах, реализуемых нашей страной, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, и довела до сведения аудитории информацию о Южном газовом коридоре. Также она дала информацию о транспортных коридорах Восток-Запад, Север-Юг и Юго-Запад, которые поддерживает Азербайджан. Было отмечено, что в нашей стране есть вся необходимая инфраструктура, чтобы играть центральную роль в пересечении этих транспортных коридоров. В этом контексте были обсуждены железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, международный морской торговый порт Алят, недавно построенные автомагистрали и аэропорты. В то же время было подчеркнуто, что порт Алят является первым портом в Каспийском регионе, который взял на себя обязательство стать "Зеленой гаванью". Было заявлено, что благодаря всем этим проектам Азербайджан может обеспечить кратчайшее расстояние для торговли между Азией и Европой. Посол Ибрагимова также отметила, что все вышеперечисленные транспортные проекты стали возможны благодаря реформам проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева. Посол также подчеркнула, что экономические реформы, целью которых являются привлечение больших иностранных инвестиций в нашу страну, продолжаются. Затем советник посольства Ариф Мамедов выступил с презентацией о возможностях Азербайджана стать логистическим хабом в Евразии.

В конце мероприятия президент швейцарской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен подчеркнула важность проекта "Один пояс и один путь" с точки зрения швейцарского парламента.

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