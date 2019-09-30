В августе 2019 года Турцию посетили 150,8 тысячи туристов из Азербайджана, что на 12,36 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 2,39 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается что в январе-августа 2019 года Турцию посетили 630,6 тысячи туристов из Азербайджана, что на 6,44 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-август 2019 года, составила 2,03 процента

Согласно информации, в августе 2019 года Турцию посетили 6,307 миллиона туристов, что на 17,17 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,4 миллиона, Стамбул - 1,5 миллиона туристов.

В январе-августе 2019 года Турцию посетил 31 миллиона туристов, что на 14,72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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