Южная Корея заинтересована в поставках конкурентоспособной продукции из Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в рамках проходящего в Баку азербайджано-корейского бизнес-форума, глава корейской Ассоциации импортеров Хонг Квандж Хи.

По его словам, в первую очередь речь идет о сельхозпродукции.

"Аграрная отрасль за последние годы - одна из самых динамично развивающихся сфер в вашей стране, поэтому мы предлагаем азербайджанским предпринимателям быть более активными, вывозить свою продукцию в Корею, участвовать на выставках. В ближайшие месяцы планируем провести выставку международного значения, на которую приглашаем для участия также и азербайджанские компании, занятые в агросфере, в области малого и среднего бизнеса, в производстве и переработке продукции. В настоящее время в Азербайджане работают десятки корейских компаний, в различных сферах экономики. Мы считаем, что эту платформу необходимо развивать и в будущем, с тем чтобы укрепить двусторонний потенциал взаимодействия", - продолжил глава Ассоциации, добавив, что обе страны должны использовать все имеющиеся возможности для роста двусторонней торговли.

Хонг Квандж Хи отметил, что проведение бизнес-форумов является одной из реальных платформ, нацеленных на углубление двусторонних связей и полноценного выстраивания отношений во многих сферах торговли и экономики.

Отметим, что в минувшем году объем товарооборота между Азербайджаном и Южной Кореей составил 227 млн. долларов.

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