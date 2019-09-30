На 31 августа совокупные активы всех банков Азербайджана составили 30,269 миллиарда манатов, совокупные обязательства - 25,656 миллиарда манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

Балансовый капитал сектора составил 4,614 миллиарда манатов.

В августе 44,7 процента активов составил кредитный портфель. Кредитный портфель, увеличившись за месяц на 1,4 процента, составил 13,526 миллиарда манатов.

На долю бизнес-кредитов приходится 61,5 процента всего кредитного портфеля, на потребительские кредиты - 38,5 процента.

За отчетный период потребительские кредиты выросли на 2,4 процента, а бизнес-кредиты - на 0,8 процента. 45,7 процента активов составляют активы в иностранной валюте.

В свою очередь 34,8 процента всего кредитного портфеля приходится на иностранную валюту.

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