Развитие ненефтяного сектора в Азербайджане откроет новые интересные возможности для австрийских компаний, сказали Trend в понедельник в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии, передает Day.Az.

"Стратегия Азербайджана по развитию ненефтяного сектора и сосредоточению внимания на таких секторах, как инфраструктура, водоснабжение, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, расширение железнодорожной системы и защита окружающей среды, откроют новые сферы сотрудничества и интересные возможности для австрийских компаний в будущем", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан является важным торговым партнером Австрии в Кавказском регионе.

"Объем нашей двусторонней торговли достиг 422 миллионов евро в 2018 году. Существует потенциал для развития и интенсификации экономических отношений между Австрией и Азербайджаном. 99,9 процента импорта в страну из Азербайджана составляют нефть и нефтепродукты. Структура австрийского экспорта в Азербайджан более разнообразна и включает в себя машины и оборудование, железо и сталь, медицинскую и фармацевтическую продукцию", - сказали в министерстве.

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