Kapital Bank представляет новую акцию по случаю 5 октября - Дня учителей.

Акцией могут воспользоваться как работники сферы образования, которые только приобрели себе карту рассрочки BirKart, так и те, кто владеют ею давно.

Работники сферы образования, владеющие картой BirKart, а также получившие BirKart в период проведения кампании, при совершении покупок в рассрочку в сети партнерских магазинов одежды, аксессуаров, обуви, канцелярских и книжных товаров получат от банка кэшбэк 5%, а держатели карт BirKart Miles - бонусные мили в трехкратном размере. Акция продлится до 31 октября 2019 года.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах - BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать позвонив на короткий номер 8196 или отправив заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.

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