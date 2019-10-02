Оливковое масло - это здоровье, красота, любовь...Любовь к защите здоровья, к жизни, к любимым.

Говорят, путь к сердцу лежит через желудок. Возможно, это правда, так как в дополнение к словам, которые мы говорим нашим любимым, приготовленные нами блюда также являются одним из способов проявления нашей любви.

Основываясь на эту идею, бренд "Zeytun Bağları" и певица Диляра Казымова, отличающаяся своеобразным исполнением, выступили с проектом, прославляющим необыкновенную и здоровую любовь.

На песню, слова и музыка которой принадлежат Джавиду Шахбазбекову, был снят клип, в котором показана красивая история любви. Режиссером клипа является Фуад Алишов.

21 сентября 2019 года в кинотеатре Park Cinema состоялась презентация нового хита Диляры Казымовой - песни "Zeytun bağları" и клипа на данную композицию. На мероприятии присутствовали друзья, родные певицы, а также представители СМИ. Диляра Казымова и представители бренда "Zeytun Bağları" в своих выступлениях выразили удовлетворение этим сотрудничеством.

Отметим, что это было очередное сотрудничество Диляры Казымовой с брендом "Zeytun Bağları".

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