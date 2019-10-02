Недавно азербайджанский народ торжественно отметил 25-летие "Контракта века", являющегося шедевром великого лидера Гейдара Алиева. Триумфальный марш энергетической стратегии Азербайджана, стартовавший "Контрактом века", очень быстро вывел Азербайджан из глубокого кризиса в этап социально-экономического развития, превратив страну в лидирующее государство региона.

Об этом на мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею создания Института нефтехимических процессов (ИНХП) им. Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что нефтегазовые проекты, реализуемые по инициативе и активном участии Азербайджана, стали неразрывной частью нефтяной стратегии, и Азербайджан был признан в мире надежным экспортером энергоносителей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!