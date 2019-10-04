Азербайджан и Грузия будут работать в сфере туризма в условиях сотрудничества, а не конкуренции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Об этом заявили председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и глава Национальной администрации по туризму Грузии Мариам Квривишвили на встрече в Тбилиси четвертого октября.

В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве двух стран в сфере туризма, организации совместных туров, а также демонстрации совместных стендов на выставках.

Также было отмечено, что сотрудничество сторон приведет к развитию сферы туризма в регионе.

Отметим, что сегодня в Тбилиси состоится открытие гостевого центра Азербайджанского бюро туризма Azerbaijan Travel.

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