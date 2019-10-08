У азербайджанских официальных дилеров появился обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe - ФОТО (R)
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Азербайджан. "Товарные" машины уже поступили к дилерам, старт продаж объявлен.
Напомним, рестайлинговый Mercedes-Benz GLC Coupe дебютировал вместе с "братом" Mercedes-Benz GLC в конце февраля.
Новый GLC Coupe объединяет лучшие качества внедорожника и купе. Спортивный и современный как никогда, новый GLC Coupe притягивает взгляды. С более широкими спойлерами бамперов, новыми насадками выхлопных патрубков и впервые серийно используемыми светодиодными фарами High Performance с современным световым дизайном. Новый GLC Coupe не только с полуслова понимает водителя, но и реагирует также на прикосновения и жесты. За это отвечает современная система MBUX, Mercedes-Benz User Experience, с многочисленными новыми элементами управления и индикации. Интеллектуальное взаимодействие систем безопасности и вспомогательных систем разгружают в сложных дорожных ситуациях.
Главные особенности безопасности:
• Пакет систем помощи водителю
• Парковочный пакет с системой видеокамер кругового обзора
• Система помощи при маневрировании с прицепом
• Светодиодные фары MULTIBEAM LED
Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре