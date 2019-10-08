Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe, заказы на который начали принимать в мае, приехал в Азербайджан. "Товарные" машины уже поступили к дилерам, старт продаж объявлен.  

Напомним, рестайлинговый Mercedes-Benz GLC Coupe дебютировал вместе с "братом" Mercedes-Benz GLC в конце февраля. 

Новый GLC Coupe объединяет лучшие качества внедорожника и купе. Спортивный и современный как никогда, новый GLC Coupe притягивает взгляды. С более широкими спойлерами бамперов, новыми насадками выхлопных патрубков и впервые серийно используемыми светодиодными фарами High Performance с современным световым дизайном. Новый GLC Coupe не только с полуслова понимает водителя, но и реагирует также на прикосновения и жесты. За это отвечает современная система MBUX, Mercedes-Benz User Experience, с многочисленными новыми элементами управления и индикации. Интеллектуальное взаимодействие систем безопасности и вспомогательных систем разгружают в сложных дорожных ситуациях. 

Главные особенности безопасности: 

•          Пакет систем помощи водителю 

•          Парковочный пакет с системой видеокамер кругового обзора 

•          Система помощи при маневрировании с прицепом 

•          Светодиодные фары MULTIBEAM LED 

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus 

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976 

Abşeron Avtomobil Mərkəzi 

Тел.: + 994 12 347 78 00 

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