Новый GLC Coupe объединяет лучшие качества внедорожника и купе. Спортивный и современный как никогда, новый GLC Coupe притягивает взгляды. С более широкими спойлерами бамперов, новыми насадками выхлопных патрубков и впервые серийно используемыми светодиодными фарами High Performance с современным световым дизайном. Новый GLC Coupe не только с полуслова понимает водителя, но и реагирует также на прикосновения и жесты. За это отвечает современная система MBUX, Mercedes-Benz User Experience, с многочисленными новыми элементами управления и индикации. Интеллектуальное взаимодействие систем безопасности и вспомогательных систем разгружают в сложных дорожных ситуациях.