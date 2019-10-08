Министерство сельского хозяйства Азербайджана заключило контракт с Himmen Construction. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок etender.gov.az.

Соответствующий контракт был подписан на сумму 384 680 манатов.

Соглашение предусматривает проектирование нового административного здания.

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