https://news.day.az/economy/1163799.html Минсельхоз Азербайджана заключил крупный контракт
Минсельхоз Азербайджана заключил крупный контракт
Министерство сельского хозяйства Азербайджана заключило контракт с Himmen Construction. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок etender.gov.az.
Соответствующий контракт был подписан на сумму 384 680 манатов.
Соглашение предусматривает проектирование нового административного здания.
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