До настоящего времени нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR переработал 4,5 млн тонн нефти.

Об этом сказал генеральный директор завода Месут Итлер, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, завод, построенный SOCAR в Алиага (Турция), стал работать в полную силу с сентября 2019 года.

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