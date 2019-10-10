https://news.day.az/economy/1164483.html Названы объемы переработки нефти НПЗ STAR - ФОТО
Названы объемы переработки нефти НПЗ STAR - ФОТО
До настоящего времени нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR переработал 4,5 млн тонн нефти.
Об этом сказал генеральный директор завода Месут Итлер, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, завод, построенный SOCAR в Алиага (Турция), стал работать в полную силу с сентября 2019 года.
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