Samsung QLED 8К - это телевизор с четким и точным изображением, которым вы сможете наслаждаться не зависимо от угла вашего обзора.

Что же такое технология 8К? 8К - это в 4 раза больше пикселей, чем в 4K UHD, и в 16 раз больше, чем в FHD. Это более чем 33 миллиона пикселей, которые позволят вам насладиться по-настоящему четким изображением. Ведь на сколько больше пикселей, на столько полным и насыщенным передается изображение, так как каждая точка - пиксель отвечает за свой оттенок палитры.

Дополнительно новый телевизор также способен преобразовать любой контент, сопоставимый с форматом 8К. Для этого система использует специализированный процессор Quantum Processor 8К и работает на базе искусственного интеллекта. Специальный алгоритм масштабирования улучшает качество исходного изображения и регулирует яркость каждой сцены на экране с учётом уровня освещённости помещения. Девайс работает по трёхступенчатой формуле масштабирования. Он воссоздает текстуры, анализирует изображение и отделяет его от исходного шума, восстанавливая границы объектов. Таким образом, искусственное повышение разрешения практически незаметно, так как в завершении система автоматически анализирует и добавляет "недостающие" точки в изображение, превращая картинку в 8K. А высокие показатели контрастности и яркости, а также максимальная глубина чёрного цвета достигаются за счёт использования технологии полной прямой подсветки Direct Full Array и антибликового покрытия Ultra Black Elite.

Телевизор не только передает любое изображение максимально приближенным к реальности, но также имеет изящный дизайн. Таким образом, Samsung решил не экспериментировать здесь с расцветкой, представив рамки, тыльную панель и подставку в элегантном черном цвете. Казалось бы, это классический цвет, который может вписаться практически в любой интерьер, но в девайс встроен специальный режим. Данная интересная функция на телевизорах Samsung QLED называется Ambient Mode. Она позволяет телевизору стать незаметным - он подстраивается под фактуру и цвет стены, на которой находится, показывая погоду, часы или семейные фотографии.

Таким образом, Samsung QLED 8K - это не только отличное изображение, но также и утонченный элемент дизайна, подходящий под любой интерьер.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!