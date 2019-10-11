В будущем, если спрос на нашу продукцию будет еще больше, мы можем открыть завод по сборке в Азербайджане.

Об этом сайту abc.az заявил региональный руководитель по Кавказу "LG Electronics"из Южной Кореи Сангин Ли на презентации системы переменного потока хладагента MULTI V 5 и холодильников с магнитной подушкой, проведеннной в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что, открыв фабрику в Кавказском регионе, компания может поставлять продукцию населению по более низким ценам. Представитель компании также назвал страну, где большая часть продукции LG продается на Кавказе: "Самый большой спрос на нашу продукцию на Южном Кавказе - в Азербайджане. Наша продукция здесь самая востребованная - телевизоры с подсветкой LED, холодильники instaview и стиральные машины TWIN Wash. Наряду со спросом, в Азербайджане успешно продается и упомянутая продукция".

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