Цена на золото в Азербайджане одиннадцатого октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 22,6525 маната, до 2542,0185 маната, унция серебра - на 0,5244 маната, до 29,7951 маната, унция платины подорожала на 15,912 маната, до 1530,9755 маната, унция палладия - на 40,628 маната, до 2896,0775 маната.

Название 11.10.2019 10.10.2019 Золото XAU 2542,0185 2564,6710 Серебро XAG 29,7951 30,3195 Платина XPT 1530,9775 1515,0655 Палладий XPD 2896,0775 2855,4475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!