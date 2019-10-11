Экономические отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются динамично.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на открытии торговой выставки афганской продукции.

По его словам, торговый оборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 30 процентов, а за восемь месяцев текущего года - на 23 процента. Проводимые в этом направлении исследования свидетельствуют, что большая часть товарооборота приходится на долю азербайджанского экспорта.

"Компании Афганистана, пользуясь созданными в Азербайджане благоприятными условиями, представляют свою продукцию здесь. Это первая выставка, в которой афганская продукция представлена в Азербайджане", - сказал министр.

На выставке принимают участие свыше 40 афганских компаний, которые занимаются производством текстильных изделий, продуктов питания, строительных материалов и т.д

Организованная в Бакинском бизнес-центре (Baki Biznes Merkezi BBM) выставка продлится до 14 октября.

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