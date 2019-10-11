Спустя несколько недель после презентации в Купертино новые гаджеты официально появятся в магазине Alma Store Apple Premium Reseller. Все, кто захочет протестировать флагманы и получить профессиональную консультацию, смогут сделать это шоу-руме магазина.

Предзаказ на новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max можно оформить уже сейчас на официальном сайте Alma Store. Старт продаж самых ожидаемых новинок этой осени - iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max назначен на пятницу 18 октября.

В магазине Alma Store можно будет стать счастливым обладателем iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в течении трех дней (18, 19, 20 октября) оформить беспроцентную рассрочку по BirKart на 12, по Albali Plus на 18 и по Bolkart на 12 месяцев.

Также с 18 по 20 октября в Alma Store будет действовать специальное предложение на приобретение новых моделей iPhone.

Вы сможете воспользоваться услугой Trade-in и поменять свой старый iPhone на новый с доплатой. Специальные условия для выкупа будут действовать только 3 дня.

Все, что вам необходимо будет сделать, - это принести старый смартфон на диагностику и подождать не более 5 минут. Этого времени хватит, чтобы специалист оценил состояние вашего смартфона, и получить ценовое предложение о покупке нового iPhone со скидкой. На данный момент на рынке Азербайджана Alma Store является единственным из официальных продавцов продукции Apple, предлагающих услугу Trade-in.

Напомним что, Alma Store - это центр компетенций Apple в Азербайджане, куда вы всегда можете прийти с любым вопросом и получить грамотную консультацию по любому продукту. Магазин предлагает полный ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, планшетов iPad и плееров iPod, а также весь ряд аксессуаров и программного обеспечения.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте нашего магазина, который расположен по адресу:

ТЦ "Порт Баку", 1-ый этаж

Тел: (012) 464 04 34

Моб: (050) 776 00 15

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